В Башкирии полиция перекрыла крупный канал распространения наркотиков

Более 30 килограммов наркотических и психотропных веществ изъяли сотрудники Управления МВД России по Уфе. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в их подготовке и сбыте задержан.

Сообщается, что полиция остановила автомобиль злоумышленника на проспекте Салават Юлаева. В машине был обнаружен пакет, в котором находилось порядка 150 граммов амфетамина.

По предварительной информации, с февраля прошлого года местный житель с помощью закладок сбывал на территории республики наркотические средства растительного происхождения и синтетические наркотики. По словам подозреваемого, он забирал наркотики, которые находились в лесополосе вдоль одной из федеральных трасс, и расфасовывал их на мелкооптовые партии.

По месту проживания злоумышленника, а также на придомовой территории полицейские нашли пакеты, в которых были таблетки и порошок. В этих упаковках находилось более 8 килограммов экстази, свыше 15 килограммов гашиша, 3 килограмма мефедрона и конопля.

Также из тайников на территории нескольких районов Башкирии было изъято порядка 200 граммов мефедрона, почти 50 граммов кокаина, около 3 килограммов гашиша.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается, подытожила Ирина Волк.