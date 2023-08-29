В Уфе увидеть Суперлуние можно будет в телескоп

В ближайший четверг, 31 августа, Уфимский городской планетарий приглашает жителей и гостей столицы совершенно бесплатно понаблюдать за яркой Голубой Суперлуной в телескоп. Оптический прибор будет установлен на площадке перед планетарием. Посмотреть на Луну можно будет при условии ясной погоды.

Сотрудники планетария сообщают, что полнолуние в эту ночь будет самым ярким в этом году: Луна будет более яркой (примерно на 30%) и визуально немного больше в размерах (примерно на 14%), так как единственный спутник Земли довольно близко подойдет к нашей планете.

Специалисты уточняют, что это будет Голубая Луна, но по цвету она не будет отличаться от обычной. Дело в том, что Голубой Луной называют второе полнолуние в месяце: такое явление наблюдается раз в два-три года, либо третье из четырех полнолуний в астрономическом сезоне.