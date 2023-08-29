Врачи Уфы удалили зубочистку из уретры маленькой девочки

Девочка на протяжении семи месяцев жаловалась на боли в уретре. При обследовании врачи не выявили признаков воспаления, в рентгенография не определила инородное тело в организме ребёнка. Лишь через некоторое время из уретры показался кончик зубочистки. Девочку экстренно госпитализировали.