Врачи Уфы удалили зубочистку из уретры маленькой девочки

В Уфе врачи городской клинической больницы №17 провели непростую операцию 7-летней пациентке. Подробности лечения рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Девочка на протяжении семи месяцев жаловалась на боли в уретре. При обследовании врачи не выявили признаков воспаления, в рентгенография не определила инородное тело в организме ребёнка. Лишь через некоторое время из уретры показался кончик зубочистки. Девочку экстренно госпитализировали.
Врачи-урологи провели диагностическую цистоскопию, во время которой выявили: инородное тело обросло камнями, а значит его нельзя удалить ручным способом. С помощью видеоэндоскопического оборудования девочке провели малоинвазивную операцию. Специалисты выполнили цистовезикоскопическое удаление инородного тела из мочевого пузыря, сделав при этом один прокол 5 мм.
Операция прошла успешно. Девочка чувствует себя хорошо и в ближайшее время будет выписана домой.