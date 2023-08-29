В Уфе проходит молодежная ярмарка вакансий «Работу – молодым!»

Более 100 работодателей презентуют свои предприятия на молодежной ярмарке вакансий. Сегодня, 29 августа, она проходит почти во всех городах и районах Башкортостана. В Уфе работодатели представили свои вакансии в Конгресс-холле. Какие специальности особенно востребованы сегодня?
В сотрудниках особенно сейчас нуждаются добывающая и сельскохозяйственная отрасли. Ну и, как всегда, большой спрос на рабочие специальности – это объясняется ростом производства, в частности, на фоне тренда на импортозамещение.
Акция по трудоустройству актуальна как для тех, кто находится в поиске постоянной работы, так и для тех, кто ищет подработку в свободное от учебы или основной профессии время.
Выбор здесь будет у каждого: на ярмарке представлено более 10 тысяч вакансий. Это проверенные работодатели, которые сотрудничают с центром занятости. Кроме того, на площадке можно получить консультацию психологов и юристов, принять участие в мастер-классах. Прийти на ярмарку и найти дело по душе можно будет до 5 часов вечера.