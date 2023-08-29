В Уфе проходит молодежная ярмарка вакансий «Работу – молодым!»

Более 100 работодателей презентуют свои предприятия на молодежной ярмарке вакансий. Сегодня, 29 августа, она проходит почти во всех городах и районах Башкортостана. В Уфе работодатели представили свои вакансии в Конгресс-холле. Какие специальности особенно востребованы сегодня?

В сотрудниках особенно сейчас нуждаются добывающая и сельскохозяйственная отрасли. Ну и, как всегда, большой спрос на рабочие специальности – это объясняется ростом производства, в частности, на фоне тренда на импортозамещение.

Акция по трудоустройству актуальна как для тех, кто находится в поиске постоянной работы, так и для тех, кто ищет подработку в свободное от учебы или основной профессии время.