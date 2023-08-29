Пополнить ряды второго батальона имени Салавата Юлаева можно до 7 сентября

Формирование второго батальона имени Салавата Юлаева продолжается. Ежедневно желающие служить по контракту оставляют на рассмотрение не менее 20 заявлений, рассказал советник главы республики по взаимодействию с войсками Нацгвардии РФ, участник боевых действий на Северном Кавказе, полковник в отставке Артур Юмагужин.

По его словам, количество желающих встать на защиту рубежей нашей Родины неуклонно растет. Предельный срок завершения формирования батальона – 7 сентября. Основная масса новобранцев – это бывшие силовики. Таковых на сегодняшний день более 70%. Также в подразделение принимают тех, кто служил в горячих точках и правоохранительных органах, отметил Артур Юмагужин.

Напомним, встать в ряды второго батальона имени Салавата Юлаева могут мужчины в возрасте до 55 лет в хорошей физической форме. Наличие боевого опыта приветствуется, но не является обязательным критерием. Стать участником подразделения могут мужчины, у которых погашена судимость. Уточняется, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Защищать Родину в составе батальона могут и бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», а на должности поваров и медицинских сестер принимают и женщин.

Желающие пополнить ряды второго батальона имени Салавата Юлаева могут получить всю необходимую информацию по следующим адресам и телефонам:

- Уфа: улица Крупской, 7, телефон: 8(347)273-04-66;

- Уфа: Айская, 63. Телефоны: 8-987-047-28-75; 8-987-132-02-76; 8-937-840-01-12; (Здесь принимаются бойцы не только в батальоны Росгвардии, но и в состав Минобороны РФ);

- Уфа: бульвар Славы, 6. Ежедневно с 8 до 20 часов. Телефон: 8-987-023-76-00;

- Стерлитамак: улица Шафиева, 15, время работы с 8:30 до 17:30, телефон 8-917-403-37-34;

- Туймазы: улица Островского, 52, время работы с 8:30 до 17:30 часов, сб, вс – выходные, телефон 8-917-788-95-65;