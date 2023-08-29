В Нефтекамске в День города испекли огромный торт и установили рекорд

В День города в Нефтекамске установили рекорд – испекли гигантский торт-муравейник весом 219 кг. Результат зафиксировал эксперт Книги рекордов России. В честь 60-летия города также прошел Всероссийский кубок по силовому экстриму. Спортивные состязания провел восьмикратный чемпион России, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаил Кокляев. А для нефтекамцев он подготовил упражнения для разминки перед велопробегом.

Более 300 яиц, около 60 кг молочной и вареной сгущенки и почти центнер муки. И это лишь часть ингредиентов. Кулинарное чудо приходилось готовить порционно. Огромной посуды для замешивания просто не нашлось. Муравейник получился гигантским – весом 219 кг. За работой поваров наблюдал и все фиксировал эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет.

На соседней площадке восьмикратный чемпион России, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаил Кокляев провел битву между титанами, а для любителей велопробегов – зарядку. После небольшой разминки сотни нефтекамцев в нарядных велосипедах и карнавальных костюмах проехались по улицам города.

Одну из площадок оформили под блокпост. Здесь представили макеты оружий, а также изделия нефтекамского предприятия по пошиву и подготовке современного спецснаряжения. В этот день также посетили центр поддержки участников СВО, который открылся одним из первых в республике.