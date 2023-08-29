В Башкирии Россельхознадзор выявил заброшенные сельхозугодья

Более 110 га заброшенных сельскохозяйственных земельных угодий обнаружены в Уфимском районе республики в границах Булгаковского сельсовета. Об этом информирует пресс-служба республиканского Управления Россельхознадзора. На участках растут сорняки и кустарники.
Сообщается, что ведомство выдало собственнику земель – компании «Башхимпроект» – соответствующее предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Вместе с тем, арендаторы сельхозугодий в Бакалинском и Благоварском районах республики забросили более 3000 га, а за жителями деревни Новоустиновка Архангельского значится порядка 62 га таких площадей.