В Башкирии Россельхознадзор выявил заброшенные сельхозугодья

Более 110 га заброшенных сельскохозяйственных земельных угодий обнаружены в Уфимском районе республики в границах Булгаковского сельсовета. Об этом информирует пресс-служба республиканского Управления Россельхознадзора. На участках растут сорняки и кустарники.