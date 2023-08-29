В Башкирии реализуется проект «Чик-Елга приглашает друзей»

Он был реализован некоммерческой организацией «Любимая семья» на грант Главы Республики Башкортостан в размере 500 тысяч рублей. Почти соразмерную финансовую поддержку оказали и жители села. Всего за четыре года существования конкурса Фонд грантов поддержал более 600 проектов, общая сумма финансирования к концу года составит более 1 млрд рублей.