В Уфе 31 августа будет открыто движение по улице Колгуевской

Об этом на оперативном совещании сообщил глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев. Он отметил, что в настоящее время на указанном участке рабочие заканчивают укладку дорожного полотна площадью 4107 кв. м, которое стелют двумя слоями по 70 мм каждый. На завтра запланирована укладка последнего слоя в 50 мм.