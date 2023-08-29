В Уфе за период купального сезона утонули 16 человек

С начала купального сезона в водоемах Уфы утонули 16 человек. Все трагические случаи произошли в местах, необорудованных для купания, сообщил начальник управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов в ходе сегодняшнего оперативного совещания в администрации города.
Спасены 44 человека, из которых пятеро детей. Из числа спасенных 24 человека находились в состоянии алкогольного опьянения.
По словам Рафаэля Ахметова, спасатели продолжают дежурить на пляже «Кашкадан» и других пляжах несмотря на то, что погода уже прохладная. Кроме того, на двух поисково-спасательных постах круглосуточно дежурит маневренная водолазная группа.