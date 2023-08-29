В Уфе с начала года огонь унес жизни 26 человек

С начала текущего года в пожарах, которые происходили на территории столицы, погибли 26 человек, рассказал заместитель главного государственного инспектора Уфы по пожарному надзору Тимур Исламгалиев на оперативном совещании в мэрии города.
В частном секторе погибли 24 человека. Из этого числа 15 человек – в многоквартирных домах, 9 – в частных домах, 1 – в СНТ и еще 1 – на объекте торгового назначения.
Всего по состоянию на сегодняшний день в башкирской столице зарегистрировано 1310 пожаров. В этих пожарах пострадали 42 человека. Детей в этом числе нет, уточнил Тимур Исламгалиев.