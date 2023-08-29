В Башкирии обманутым дольщикам выплатили компенсаций на сумму почти 9 млрд рублей

В Башкирии 3,4 тысячи обманутых дольщиков получили более 8,9 млрд рублей компенсаций, рассказал замминистра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов в ходе строительного часа у Главы республики Радия Хабирова. На сегодняшний день в едином реестре проблемных объектов остается 31 объект.

Артем Ковшов пояснил, что 12 многоквартирных домов достраиваются за счет средств из республиканского бюджета. В этих домах квартиры получат 1,3 тысячи человек. Речь идет о домах в уфимском поселке «Цветы Башкирии» и объектах «Госстроя».

Еще 179 дольщиков получат жилье в двух домах в селе Миловка Уфимского района и одного дома в Уфе. Собственники квартир еще 11 домов – 388 человек – получат денежные компенсации федерального Фонда развития территорий. Эти дольщики приобретали квартиры в домах от компании «Башинвестдом» и в ЖК «Миловский парк» Уфимского района.