Жители Башкирии за последние сутки отдали мошенникам более 2,5 млн рублей

Такие данные приводит МВД по республике. За прошедшие сутки правоохранители возбудили 13 уголовных дел.

Так, жительница Уфы доверилась злоумышленнику, который по телефону убедил ее взять «зеркальный» кредит на сумму более 355 тысяч рублей, и перевести их на «безопасный» счет. Аргумент, который привел аферист, довольно банален: предотвращение хищения средств с ее банковского счета.