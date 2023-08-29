Жители Башкирии за последние сутки отдали мошенникам более 2,5 млн рублей

Такие данные приводит МВД по республике. За прошедшие сутки правоохранители возбудили 13 уголовных дел.
Так, жительница Уфы доверилась злоумышленнику, который по телефону убедил ее взять «зеркальный» кредит на сумму более 355 тысяч рублей, и перевести их на «безопасный» счет. Аргумент, который привел аферист, довольно банален: предотвращение хищения средств с ее банковского счета.
Еще одной жертвой мошенников стал 44-летний уфимец, который попался на уловки лжепродавца автомобиля «Лада Гранта». Мошенник убедил его перевести 280 тысяч рублей якобы за доставку машины из Челябинской области. После того, как пострадавший отправил деньги на указанный счет, злоумышленник перестал отвечать на звонки и сообщения и заблокировал свой номер телефона.