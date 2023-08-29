В Башкирии задержали еще одного злостного неплательщика штрафов ГИБДД

Накануне в Иглинском районе на федеральной трассе М5 «Урал» госавтоинспекторы с помощью ведомственной системы «Паутина» остановили «Ладу Гранта» для проверки документов, рассказал в своих социальных сетях руководитель ГИББД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Машиной управлял 22-летний водитель, который, согласно данным федеральной базы ГИБДД, более 300 раз нарушал ПДД, а общая сумма его штрафов превысила 191 тысячу рублей. По документам, которые предъявил водитель, автомобиль принадлежал его матери.

На место прибыли судебные приставы и после оформления соответствующих документов отправили автомобиль на специализированную стоянку.

Владимир Севастьянов напомнил, что уточнить информацию о наличии (отсутствии) штрафов можно на официальном сайте ГИБДД, а также на портале Госуслуг.