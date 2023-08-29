Стало известно, когда в Уфе все объекты будут готовы к подаче тепла

Сегодня на оперативном совещании в мэрии столицы начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации города Антон Тристан обозначил дату готовности всех объектов в Уфе к началу отопительного сезона и подаче тепла – 15 сентября.
Он уточнил, что основной объем ремонта теплосетей и инженерного оборудования ведут МУП «Уфимские инженерные сети» и компания «БашРТС». По состоянию на сегодняшний день завершен ремонт более 830 погонных километров тепломагистралей – это 85% от плана. Кроме того, на 84% готовы котельные и на 75% – центральные тепловые пункты. Сейчас проводятся гидравлические испытания.
Также Антон Тристан обратил внимание на то, что на особом контроле находится готовность к осенне-зимнему периоду объектов социального назначения. Полностью завершены подготовительные работы инженерных систем к подаче тепла во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Кроме того, заканчивают работы в лечебно-профилактических учреждениях.