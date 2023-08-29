В Уфе из-за непогоды несколько деревьев упали на автомобили

Сегодня в ЕДДС Уфы зафиксировали пять случаев падения деревьев на автомобили и линии электропередач. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

Так, на улице Бикбая, 36 два транспортных средства получили механические повреждения. Кроме того, дерево повредило линию наружного освещения и стало причиной падения столба, что повлекло повреждение еще одного автомобиля.

Также непогода повредила две машины на улице Первомайской, 100 и на Индустриальном шоссе, 119

На проезжую часть и тротуар упали деревья на пересечении улиц Карла Маркса и бульвара Ибрагимова, а также на проспекте Октября, 90.

Пострадавших нет. Городские службы ведут работы по устранению последствий разбушевавшейся непогоды.