В Уфе из-за непогоды несколько деревьев упали на автомобили

Сегодня в ЕДДС Уфы зафиксировали пять случаев падения деревьев на автомобили и линии электропередач. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Уфы.
Так, на улице Бикбая, 36 два транспортных средства получили механические повреждения. Кроме того, дерево повредило линию наружного освещения и стало причиной падения столба, что повлекло повреждение еще одного автомобиля.
Также непогода повредила две машины на улице Первомайской, 100 и на Индустриальном шоссе, 119
На проезжую часть и тротуар упали деревья на пересечении улиц Карла Маркса и бульвара Ибрагимова, а также на проспекте Октября, 90.
Пострадавших нет. Городские службы ведут работы по устранению последствий разбушевавшейся непогоды.
Фото: УГЗ г.Уфы