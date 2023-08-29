Радий Хабиров рассказал об открытии новых стоматкабинетов в школах

Новые стоматологические кабинеты для учеников. Глава республики рассказал в соцсетях об их открытии в школах с начала учебного года. В рамках модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!» появятся 30 новых оборудованных кабинетов.

Всего в республике в учебных учреждениях функционируют 214 стоматкабинетов, а по данному проекту было открыто 80. По словам Радия Хабирова, в 2022 году с начала учебного года было оборудовано 12 кабинетов для зубных врачей, и с того момента лечение прошли порядка 130 тысяч ребят и 5 тысяч учителей.