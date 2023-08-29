В Уфе прошел праздничный парад в честь 100-летия патрульно-постовой службы

100 лет на охране правопорядка. Вековой юбилей со дня создания отмечает патрульно-постовая служба МВД России. По этому случаю в Уфе на Советской площади прошёл праздничный парад сотрудников полиции. Батальон ППС, кинологи и конная полиция прошли маршем перед памятником Минигали Шаймуратову и защитникам Отечества.

За сутки патрульно-постовая служба получает сотни тревожных вызовов и отправляется на каждый из них. Самым крупным строевым подразделением республиканского МВД считается уфимский полк ППС. В текущем году его сотрудники раскрыли 377 преступлений, из них восемь – по горячим следам, пресекли более 20 тысяч правонарушений. Задача полицейских – не только ловить злоумышленников, но и помогать людям.

В патрульно-постовой службе часто встречаются семейные династии. Молодёжь идёт по стопам отцов и дедов, сотрудники не только учатся, но и берут пример с ветеранов полиции. 30 лет отдал службе и до сих пор находится в строю полковник МВД Салимьян Юлмухаметов.

Сотрудники ППС и почетные гости возложили цветы к памятнику генералу Минигали Шаймуратову, после чего отличившиеся полицейские были награждены нагрудными знаками и почетными грамотами МВД. От имени Главы Башкортостана со 100-летием со дня образования службы собравшихся поздравил вице-премьер Ирек Сагитов. Он также вручил правительственные благодарности за безупречную службу в органах внутренних дел.

Кульминацией праздника стал парад сотрудников полиции, посвященный 100-летию патрульно-постовой службы России. В торжественном марше приняли участие батальоны «Северный», «Центральный», «Южный», батальон оперативного реагирования, кинологическая служба.

Символичным стало прохождение перед конным памятником Минигали Шаймуратову кавалерийского взвода ППС. Эти полицейские обеспечивают безопасность граждан в лесопарковой зоне города. Старший сержант полиции Регина Юсупова в седле с семи лет и до прихода в конную полицию профессионально занималась верховой ездой.