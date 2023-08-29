В Башкирии восстановят права 223 семей обманутых дольщиков

Министерство строительства Башкирии и ООО Специализированный застройщик «АСИ-8» запустят реализацию инвестиционного проекта, который направлен на восстановление прав обманутых дольщиков и обеспечение детей сирот жилой площадью.
Застройщику предстоит достроить два дома и обеспечить жильем 223 семьи — обманутых дольщика. Кроме того, инвестор должен будет предоставить квартиры детям-сиротам общей площадью 810,29 кв.м. В свою очередь застройщик получил возможность арендовать земельный участок под строительство без проведения торгов в Уфе на улице Карла Маркса.
Заместитель министра также отметил, что застройщик приступил к достройке домов и на объектах ведутся кровельные, отделочные и демонтажные работы.
Напомним, что силами республики и застройщиков до конца 2023 года планируется восстановить в правах более 1300 граждан – участников долевого строительства.