В Башкирии восстановят права 223 семей обманутых дольщиков

Застройщику предстоит достроить два дома и обеспечить жильем 223 семьи — обманутых дольщика. Кроме того, инвестор должен будет предоставить квартиры детям-сиротам общей площадью 810,29 кв.м. В свою очередь застройщик получил возможность арендовать земельный участок под строительство без проведения торгов в Уфе на улице Карла Маркса.