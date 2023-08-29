Под Уфой сотрудники ГИБДД надели наручники на пьяного водителя без прав

Накануне в микрорайоне Максимовка был замечен автомобиль «Фольксваген Пассат». Во время разговора инспекторы ГИБДД заметили, что от водителя разит алкоголем. Ему предложили пройти в патрульную машину. По информации баз данных ГИБДД было установлено, что в 2022 году этого мужчину уже лишали водительских прав за нетрезвое вождение.

При этом во время составления административных материалов мужчина всячески пытался оказать сопротивление, после чего госавтоинспекторы были вынуждены применить физическую силу и надеть на руки дебошира наручники. Кроме того, он отказался пройти освидетельствование на алкотестере.

Его доставили в медицинское учреждение, где было установлено, что в литре его крови содержится около 2,38 промилле.

В отношении мужчины составлен административный протокол, проводится проверка. Автомобиль помещен на спецстоянку.

ГИБДД по Башкирии напоминает жителям региона о том, что сообщить о фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами, которые находятся в состоянии опьянения, можно по телефону горячей линии МВД по РБ: 8(347)279-32-92 и продублировать информацию в телеграм-чат ГИБДД по приёму сообщений: @GIBDDRB_02bot.