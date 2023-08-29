В Уфе простились с известным педагогом Маратом Хафизовым

Не стало известного педагога, отличника образования Марата Хафизова. Деятеля проводили в последний путь его ученики, коллеги, родственники. Марат Хафизов проработал в системе образования более 50 лет. Он внёс огромный вклад в развитие башкирского языка и культуры.