В Уфе простились с известным педагогом Маратом Хафизовым

Не стало известного педагога, отличника образования Марата Хафизова. Деятеля проводили в последний путь его ученики, коллеги, родственники. Марат Хафизов проработал в системе образования более 50 лет. Он внёс огромный вклад в развитие башкирского языка и культуры.
Хафизов совместно с Юлаем Абсалямовым выпустил книгу «Очаг национальной духовности», посвященную 40-летию Уфимской башкирской гимназии №20. Затем вышла книга «Ступени роста», посвященная 70-летию Башкирской республиканской гимназии-интерната №1, в 2006 году – книга воспоминаний «Предначертано судьбой».