Гендиректор ФК «Уфа» рассказал о причинах отставки главного тренера

Под его руководством «Уфа» провела восемь официальных матчей, в которых одержала две победы, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения. Исполняющим обязанности главного тренера стал Евгений Харлачёв, при этом в клубе будут продолжать поиски специалиста, если результаты не улучшатся.