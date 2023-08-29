Гендиректор ФК «Уфа» рассказал о причинах отставки главного тренера

В футбольном клубе «Уфа» новый главный тренер. Вчера руководство команды приняло решение освободить белорусского специалиста Сергея Гуренко от этой должности.
Под его руководством «Уфа» провела восемь официальных матчей, в которых одержала две победы, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения. Исполняющим обязанности главного тренера стал Евгений Харлачёв, при этом в клубе будут продолжать поиски специалиста, если результаты не улучшатся.
В эксклюзивном интервью телеканалу БСТ генеральный директор ФК «Уфа» Александр Егоров рассказал о причинах отставки Сергея Гуренко.