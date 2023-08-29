В 2024 году планируется обустроить пляж на озере Теплом

В башкирской столице в 2024 году планируется обустроить и открыть пляж на озере Теплом. Об этом сообщил начальник Управления гражданской защиты города Рафаэль Ахметов.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в администрации города призвал активизировать работу с предпринимателями. Предполагается, что после проведенных работ увеличится количество пляжей в городе.