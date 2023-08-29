В Башкирии на строительстве федеральной трассы запустили пилотный проект

Импортозамещение в дороге. В Башкортостане на строительстве федеральной трассы запустили пилотный проект. Смысл – в максимальном использовании отечественных материалов и техники. Таким образом, это будет одна из самых российских дорог страны. Объект протяжённостью в 65 км включат в состав трассы М-12 «Восток», а также поможет быстрее добраться из Казани в Екатеринбург.

Два слоя асфальтобетонного теста – такой торт готовят к окончанию строительства федеральной трассы М-7. Вместо свечей на будущем скоростном участке – временный прибор для измерения температуры.

Асфальт изготавливают на местном заводе – уникальность в непрерывности и мобильности производства. Его можно перевезти в течение недели на новое место – это экономит время. Используют отечественное сырьё. Щебень и битум – башкирские, отечественные и комплектующие.

Контроль за производством сконцентрирован в кабине оператора. Один человек за компьютером, двое на периферии.

Основа под будущий асфальт – жидкий бетон, который готовится рядом. Качество материалов на всех этапах проверяют в лабораториях. В новом начнут испытывать асфальт водой.

Также перед тем, как отправлять асфальт под колёса автомобилей, его прессуют, имитируя дорожную укладку.