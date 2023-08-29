Предприятия Башкирии презентовали более 10 тыс. рабочих мест на ярмарке вакансий

«Работу – молодым!» Более десяти тысяч вакантных рабочих мест презентовали предприятия республики на молодёжной ярмарке вакансий. Она прошла почти во всех городах и районах Башкортостана. В Уфе найти работу или принять участие в профориентационных мастер-классах можно было в Конгресс-холле «Торатау».
На этой ярмарке нет продуктов питания и одежды: на прилавках буклеты с вакансиями. Работа для тех, кому исполнилось 16, но не перевалило за 35. Выбор большой, главное – определиться со своими предпочтениями.
Одно из направлений, которое будут развивать в республике, – трудоустройство по специальности во время учёбы. Студенческие отряды республики и региональное Министерство семьи, труда и соцзащиты населения подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.
В сотрудниках сейчас особенно нуждаются добывающая и сельскохозяйственная отрасли. Большой спрос на рабочие специальности объясняется ростом производства во всех отраслях, в частности, на фоне импортозамещения. По этой же причине снизился уровень безработицы до рекордных показателей.
Кроме новых предприятий, вакансии есть в крупных компаниях, таких как УМПО, «Башнефть», БСК. В кадрах нуждается медицинская и социальная отрасли.
На площадке можно было сразу договориться о собеседовании, проконсультироваться с юристом и психологом, узнать, как открыть свой бизнес и пройти мастер-класс, к примеру, по составлению резюме.