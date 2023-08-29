Предприятия Башкирии презентовали более 10 тыс. рабочих мест на ярмарке вакансий

«Работу – молодым!» Более десяти тысяч вакантных рабочих мест презентовали предприятия республики на молодёжной ярмарке вакансий. Она прошла почти во всех городах и районах Башкортостана. В Уфе найти работу или принять участие в профориентационных мастер-классах можно было в Конгресс-холле «Торатау».

На этой ярмарке нет продуктов питания и одежды: на прилавках буклеты с вакансиями. Работа для тех, кому исполнилось 16, но не перевалило за 35. Выбор большой, главное – определиться со своими предпочтениями.

У меня маленькая зарплата: ищу работу с большой зарплатой и хорошим графиком. Ильсия Галеева

Одно из направлений, которое будут развивать в республике, – трудоустройство по специальности во время учёбы. Студенческие отряды республики и региональное Министерство семьи, труда и соцзащиты населения подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

У нас студенты обычно уезжают. Мы хотим, чтобы они работали в республике. Юлия Назарова, командир студенческих отрядов Республики Башкортостан

В сотрудниках сейчас особенно нуждаются добывающая и сельскохозяйственная отрасли. Большой спрос на рабочие специальности объясняется ростом производства во всех отраслях, в частности, на фоне импортозамещения. По этой же причине снизился уровень безработицы до рекордных показателей.

О цифре 2,3 процента мы мечтать не могли. Это связано с ростом экономики. Сейчас производители много делают и нуждаются в людях. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Кроме новых предприятий, вакансии есть в крупных компаниях, таких как УМПО, «Башнефть», БСК. В кадрах нуждается медицинская и социальная отрасли.