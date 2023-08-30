Крупнейшая козья ферма в Башкирии готовится к фестивалю «Молочная страна»

Кумысный бар, сырная лавка и ярмарка на всю набережную. Уже в эту субботу, второго сентября, состоится самый массовый в России фестиваль «Молочная страна». В этом году мероприятие пройдет одиннадцатый раз. Производители активно готовятся представить не только свою продукцию. Съёмочная группа телеканала БСТ побывала на крупнейшей козьей ферме в Благовещенском районе, которая отправит на презентацию особую молочную породу парнокопытных.

Давать имена парнокопытным здесь уже давно перестали: всех всё равно не запомнить. На ферме почти две сотни голов. Из них дойных – 60. За сутки парнокопытные дают от 120 до 150 литров молока.

Козы – главное достояние хозяйства. На ферме есть одна из самых известных пород молочного направления. Её вывели в середине XIX века в Швейцарии. Оттуда, по названию местной реки, они и получили своё – зааненские. Именно их фермер Салават Фархутдинов будет презентовать на фестивале «Молочная страна».

Хозяйство работает по замкнутому циклу: от разведения животных до производства кормов и выпуска продукции. Прямо на территории фермы расположен небольшой цех, в котором полученное молоко пастеризуют. Часть идёт на изготовление козьего кумыса, остальное реализуют в чистом виде.

Четыре года назад на базе КФХ создали кооператив. По госпрограмме фермер получил грант на новое оборудование. И теперь здесь перерабатывают ещё и коровье молоко.