В Уфе прошёл фестиваль уличной культуры Urambairam

В Уфе прошёл фестиваль уличной культуры Urambairam. В столице Башкортостана он состоялся во второй раз. В борьбе за призовые места встретились баскетбольные коллективы, танцоры уличных направлений, а также спортсмены экстремальных видов спорта, таких как BMX, скейтбординг и самокатный спорт.

Преград для участия в турнире 3x3 нет. Так, свою команду заявил Юрий Трубин, 29-летний профессиональный баскетболист. Он играл за «Автодор» в Единой лиге ВТБ, после чего выступал за несколько клубов суперлиги и высшей лиги. Сейчас Юрий играет за родной «Уфимец», который ныне выступает в студенческой лиге.

В прошлом году они вошли в топ-8 лучших команд, был финал в Екатеринбурге. Это хороший результат для студенческого баскетбола. Плюс играли на ПФО. Пока профессиональной команды нет. Хорошо, что баскетбол присутствует в нашей республике. Юрий Трубин, участник фестиваля Urambairam

Турнир 3x3 был организован баскетбольным клубом «Уфимец». Принять участие могли не только взрослые команды, но и дети, юниоры.

Команда «Матрёшки» вместе ещё со школьных времен. Девушки из Бирска являются фаворитами многих подобных турниров, но формат 3x3 является всё-таки необычным.

Игра 3х3 кардинально отличается: нужно быстрее думать, двигаться. Если на два кольца, есть возможность отдохнуть, подумать, принять решение. Юлия Дьяконова, участник фестиваля Urambairam

В этом году программа фестиваля была расширена. Помимо баскетбольного турнира, прошли соревнования в экстрим-зоне по BMX, самокатному спорту и скейтбордингу. Участвовали взрослые и совсем юные участники. Например, Артур Зиямбаев, который уже в семь лет уверенно стоит на доске.

Начали кататься, разбираться в скейтбордингах. Мечтал кататься в скейт-парке. Скейтбординг – это лучший вид спорта для тех, кто любит равновесие. Артур Зиямбаев, участник фестиваля Urambairam

Всего фестиваль уличной культуры собрал более тысячи человек. Организаторы считают, что они находятся лишь в начале пути, но впереди – огромные перспективы.

Наша задача развивать системно этот проект. Благодаря этому развитию будут развиваться школы. За два, три или четыре года можно вывести уровень фестиваля на достаточно хороший российский уровень. Айрат Гильманов, главный организатор турнира Urambairam