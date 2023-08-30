В Уфе прошёл фестиваль уличной культуры Urambairam. В столице Башкортостана он состоялся во второй раз. В борьбе за призовые места встретились баскетбольные коллективы, танцоры уличных направлений, а также спортсмены экстремальных видов спорта, таких как BMX, скейтбординг и самокатный спорт.
Преград для участия в турнире 3x3 нет. Так, свою команду заявил Юрий Трубин, 29-летний профессиональный баскетболист. Он играл за «Автодор» в Единой лиге ВТБ, после чего выступал за несколько клубов суперлиги и высшей лиги. Сейчас Юрий играет за родной «Уфимец», который ныне выступает в студенческой лиге.
Турнир 3x3 был организован баскетбольным клубом «Уфимец». Принять участие могли не только взрослые команды, но и дети, юниоры.
Команда «Матрёшки» вместе ещё со школьных времен. Девушки из Бирска являются фаворитами многих подобных турниров, но формат 3x3 является всё-таки необычным.
В этом году программа фестиваля была расширена. Помимо баскетбольного турнира, прошли соревнования в экстрим-зоне по BMX, самокатному спорту и скейтбордингу. Участвовали взрослые и совсем юные участники. Например, Артур Зиямбаев, который уже в семь лет уверенно стоит на доске.
Всего фестиваль уличной культуры собрал более тысячи человек. Организаторы считают, что они находятся лишь в начале пути, но впереди – огромные перспективы.
Кроме того, на фестивале состоялся танцевальный турнир, а также выставка эксклюзивных спорткаров. Августовский турнир ознаменовал закрытие сезона летнего баскетбола 3х3.