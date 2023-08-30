В Башкирии бдительный гражданин сообщил о пьяной автоледи с двумя пассажирами в салоне

Житель Дуванского района республики помог задержать нетрезвую девушку-водителя. По телефону доверия МВД по Башкирии он сообщил, что девушка пьяна и собирается сесть за руль. С собой она взяла двух пассажиров, в том числе одного ребенка. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.