В Башкирии бдительный гражданин сообщил о пьяной автоледи с двумя пассажирами в салоне

Житель Дуванского района республики помог задержать нетрезвую девушку-водителя. По телефону доверия МВД по Башкирии он сообщил, что девушка пьяна и собирается сесть за руль. С собой она взяла двух пассажиров, в том числе одного ребенка. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Информация была передана госавтоинспекторам, которые остановили «Лада Калину» с этой девушкой за рулем в селе Месягутово.
В выдыхаемом воздухе алкотестер показал показало наличие 0.260 мг/л алкоголя.
По словам самой автоледи, за руль она села вынужденно, так как необходимо было отвезти ребенка в поликлинику.
Госавтоинспекторы составили протокол.
Фото: стоп-кадр видео