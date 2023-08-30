В Уфе правоохранители всеми силами убеждали пожилую женщину не переводить деньги мошенникам

В одном из торговых центров Уфы внимание полиции привлекла пенсионерка, которая стояла у банкомата и долго разговаривала с кем-то по телефону. Правоохранители попытались убедить ее никому не переводить деньги, однако женщина не реагировала на их доводы и попросту убежала из ТЦ, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Сообщается, что сначала ей позвонил лжесотрудник Центрального Банка и заявил, что неизвестные хотели снять со счета женщины деньги. Но им якобы не удалось этого сделать, так как банк поставил «защиту». И для того, чтобы сбережения никуда не пропали, ей необходимо снять все свои накопления и перевести на «безопасный» счет.

Женщина отправилась в банк и сняла свои сбережения в размере 100 тысяч рублей. Сотрудники банка, в котором она снимала деньги, несколько раз уточнили, для чего та снимает деньги. Пенсионерка отвечала, что она хочет помочь своему племяннику купить квартиру.

Далее злоумышленники на такси отправили пострадавшую к банкомату в крупном торговом центре. Тут ее и заметили сотрудники полиции, которые пытались ее остановить. Однако женщина заметно нервничала и неохотно общалась с правоохранителями, а потом вообще убежала.

Полицейские догнали ее и около часа убеждали, что по телефону с ней общаются мошенники. Но пожилая уфимка отказывалась им верить и продолжала разговор со злоумышленниками.

В итоге, полицейские предложили пенсионерке проехать в ближайшее отделение, и только в кабинете следователя она постепенно пришла в себя и рассказал свою историю.