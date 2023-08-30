Региональные смены «Движения первых» приняли 450 школьников из Башкирии

Участниками всех трех региональных профильных смен общероссийского объединения «Движение первых» стали 450 школьников из 63 муниципалитетов Башкирии в возрасте от 11 до 17 лет.

Во время отдыха дети принимали участие в различных мастер-классах и лекциях, в программе самоуправления.

По мнению советника Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с детскими и молодежными общественными организациями, председателя Совета регионального отделения движения Раниса Хасанова, региональные смены «Движения первых» позволила школьникам проявить себя, научиться работать в команде, узнать о направлениях движения и определиться с выбором сферы деятельности для дальнейшего развития.

Добавим, Башкирия вошла в ТОП-3 субъектов страны по количеству поданных заявок и количеству присужденных грантов «Движения первых». Победу одержали 28 проектов. Общая сумма грантов превысила 61,5 млн рублей.