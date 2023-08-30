Военнослужащий из Башкирии в зоне СВО солирует в военном оркестре

Его зовут Динар, и в зоне спецоперации он служит солистом военного оркестра, сообщает телеграм-канал министерства обороны страны.

Раньше Динар был студентом колледжа культуры. В 2016 году он его окончил и пошел в армию, где его взяли в полковой оркестр. Чуть позже мужчина заключил трехгодичный контракт.

Сообщается, что до того, как он стал участником СВО, он служил в Сирии водителем «КамАЗа» в составе артиллерийского дивизиона. Сейчас Динар подписал второй контракт.

По его словам, сейчас он играет на инструментах для личного состава и участвует в конкурсах военных оркестров. Несколько раз со своим коллективом он занимал призовые места. Теперь выступает перед своими боевыми товарищами.