Депутатам Госсобрания Башкирии вручили награды

Спикер парламента Константин Толкачёв поблагодарил коллег за плодотворную работу. На шестой созыв пришлись такие события, как поправки в конституцию, пандемия, специальная военная операция.

Он отметил, что всё это очень сильно повлияло на работу парламента. За пять лет депутаты приняли 763 закона, охватывающих самые разные сферы жизнедеятельности и направленных на решение важнейших социально-экономических вопросов. Местный парламент также входит в число лидеров по законопроектам, внесённым в Госдуму.