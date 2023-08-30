В Башкирии пропал пожилой мужчина, нуждающийся в помощи медиков

В Башкирии ведутся поиски 85-летнего Салимьяна Фарвазова из села Староянзигитово Краснокамского района, информирует поисковый отряд республики «БашРегионСпас». Мужчина пропал накануне и до сих пор информации о его местонахождении нет.
Был одет в голубую футболку, синюю клетчатую рубашку, серый пиджак, черные брюки, коричневые туфли и кроличью шапку. Приметы: седой, голубые глаза, худощавое телосложение.
Уточняется, что мужчине требуется помощь медиков.
Если кто-либо располагает информацией о его местонахождении, просьба позволить по номеру телефона 8-937-3-102-112 либо на единый номер экстренных служб 112.
Фото: социальные сети