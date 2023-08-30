В Уфе проезд по улице Пугачева будет закрыт до 30 сентября

В столице перекрытие проезда по улице Пугачева на участке от Бельской до Геофизиков продлили до 30 сентября, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Перекрытие связано с работами по переустройству сетей напорной канализации и водопровода. В мэрии напомнили, что объехать данный участок можно по улицам Бельской и Просвещения, а также по бульвару Назара Наджми.

Напомним, инфраструктурный проект «Южные ворота» приурочен к 450-летнему юбилею города. В рамках его реализации строится улица Рыленко, продолжается реконструкция улицы Пугачева, а на их пересечении идет строительство транспортной развязки.