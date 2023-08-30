В Уфе из горящей квартиры эвакуировали жильцов

29 августа поздно вечером в Уфе зафиксировали крупный пожар. Подробности случившегося сообщили в МЧС региона.
В многоэтажном доме по проспекту Октября огнём охватило дощатый шкаф, который установлен в общем тамбуре. Также огонь повредил обшивку дверей на общей площади 2 кв.м.
Из зоны воздействия опасных факторов пожара звеном газодымозащитной службы спасены 5 человек, в том числе 2 детей. Самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 6 человек. Пожар был оперативно ликвидирован, распространение огня было не допущено.
Фото: МЧС по РБ.