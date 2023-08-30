Стало известно, когда завершатся работы по программе «Башкирские дворики»

По информации регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, в Башкирии до 30 сентября по программе «Башкирские дворики» завершатся ремонтные работы 206 дворов в 30 населенных пунктах.

И.о. руководителя ведомства Ирина Голованова уточнила, что в настоящее время работы по обновлению завершены в 97 дворах 17 муниципалитетов. Степень готовности всех объектов – 80%. Всего в начала 2019 года благоустроили 1120 дворовых территорий.