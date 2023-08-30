Житель Башкирии безжалостно расправился с 72-летним отцом

В Салавате местного жителя обвинили в убийстве отца. Подробности случившегося сообщили в Следственном комитете.
24 августа 35-летний мужчина повздорил с 72-летним отцом в его квартире. Горожанин находился в состоянии алкогольного опьянения. В порыве злости он несколько раз ударил отца руками и ногами по различным частям тела. Пенсионер сумел выбежать на лестничную площадку и попросить соседей о помощи. Мужчину госпитализировали, но на следующий день пострадавший скончался.
Злоумышленник был доставлен в отдел полиции и, пока потерпевший еще был жив, сознался в содеянном, однако после его смерти свою причастность стал отрицать. В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, по изъятым с места происшествия предметам назначен комплекс судебных экспертиз.