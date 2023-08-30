Житель Башкирии безжалостно расправился с 72-летним отцом

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции и, пока потерпевший еще был жив, сознался в содеянном, однако после его смерти свою причастность стал отрицать. В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, по изъятым с места происшествия предметам назначен комплекс судебных экспертиз.