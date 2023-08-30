В Уфе прошёл рейд по таксистам

Таксисты без обозначений. В Уфе прошёл рейд – проверили безликих перевозчиков. Согласно требованиям, водители должны иметь путевой лист, а автомобили – внешние опознавательные элементы: соответствующие надписи и фонарь на крыше. Перед тем, как такси выходит на линию, водитель и машина должны пройти осмотр: медицинский и технический – это фиксируется.

Мобильный комплекс считывает нарушителей. На экране – дата, время и местоположение. Фиксируют таксистов без внешних обозначений: государственные номера автомобилей забиты в базу. Во время рейда данные сотрудник передаёт патрульной службе, и те уже проводят очную беседу.

Внешние обозначения на автомобиль по закону должны быть нанесены сразу после получения разрешения на предоставление услуг легкового такси: на перевозку пассажиров и их багажа. По правилам, это фонарь на крыше и цветографическая схема по бокам машины. Эксперт объясняет, что это соответствует закону: с первого сентября контроль за нормами усилят.

Если индивидуальный предприниматель заключил договор с агрегатором без посредника в виде таксопарка, то все эти требования должен выполнять самостоятельно. При этом не имеет значение цель поездки на авто. Если машина зарегистрирована как такси, то на ней должны быть соответствующие обозначения. Опознавательные элементы не снимают в течение пяти лет.