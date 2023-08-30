В Башкирии 288 школьных спортзалов отремонтируют к 2024 году

288 школьных спортивных зала отремонтируют к 2024 году. Создать условия, мотивирующие детей заниматься спортом, помогает региональный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В этом году с началом учебного года в новых залах будут заниматься ученики 43 школ.
Установка волейбольной сетки, как последний этап завершения ремонта. Первые занятия в обновлённом спортзале особенно приятны. Снова эхом разносятся гулкие удары мячей и скакалок, слышатся восторженные голоса детей и взрослых. В новом учебном году здесь будут заниматься 65 школьников и сельская молодёжь.
Некогда обветшалые и потрескавшиеся от времени стены вновь обрели эстетичный вид. На обновлённом полу нанесена разметка, а в воздухе ещё остался свежий запах краски. Новый спортзал станет отличным подспорьем для ребят, которые неоднократно становились участниками и призёрами республиканских соревнований.
Капитальный ремонт в школе села Бишкураево Туймазинского района провели в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». Около 40 помещений привели в порядок в прошлом году, в этом – обновили уже 22 из более чем 40 планируемых, писал в социальных сетях Глава Башкортостана Радий Хабиров. Республиканская программа действует в Башкортостане уже четвёртый года, и до 2024 планируется охватить 288 залов по всей республике, где обучаются 33 тыс. детей.
Башкортостан вошёл в лидеры по числу возведённых и отремонтированных спортивных объектов. Это отметили на совещании президента России с членами правительства. Сюда входят и школьные спортзалы.
Государственная программа по капремонту школ даёт возможность полностью обновить образовательное пространство. Ремонт школьных спортивных залов и площадок, оснащение инвентарём и оборудованием, развитие школьных спортклубов помогут создать среду для более эффективного обучения будущего поколения – тех, кто однажды будет прославлять республику на пьедесталах соревнований и вершить великие дела на благо Родины.