В Башкирии 288 школьных спортзалов отремонтируют к 2024 году

288 школьных спортивных зала отремонтируют к 2024 году. Создать условия, мотивирующие детей заниматься спортом, помогает региональный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В этом году с началом учебного года в новых залах будут заниматься ученики 43 школ.

Установка волейбольной сетки, как последний этап завершения ремонта. Первые занятия в обновлённом спортзале особенно приятны. Снова эхом разносятся гулкие удары мячей и скакалок, слышатся восторженные голоса детей и взрослых. В новом учебном году здесь будут заниматься 65 школьников и сельская молодёжь.

Некогда обветшалые и потрескавшиеся от времени стены вновь обрели эстетичный вид. На обновлённом полу нанесена разметка, а в воздухе ещё остался свежий запах краски. Новый спортзал станет отличным подспорьем для ребят, которые неоднократно становились участниками и призёрами республиканских соревнований.

Капитальный ремонт в школе села Бишкураево Туймазинского района провели в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». Около 40 помещений привели в порядок в прошлом году, в этом – обновили уже 22 из более чем 40 планируемых, писал в социальных сетях Глава Башкортостана Радий Хабиров. Республиканская программа действует в Башкортостане уже четвёртый года, и до 2024 планируется охватить 288 залов по всей республике, где обучаются 33 тыс. детей.

Башкортостан вошёл в лидеры по числу возведённых и отремонтированных спортивных объектов. Это отметили на совещании президента России с членами правительства. Сюда входят и школьные спортзалы.

Регионы провели огромную работу по приведению в нормативное состояние инфраструктуры спорта. Там, конечно, было что делать, и они направили своё финансирование на реконструкцию, на ремонт объектов, закупку инвентаря, оборудования. То есть у нас будет совершенно новый уровень спортивной школы с первого сентября. Прежде всего, конечно, хотел отметить Башкортостан, Брянскую, Иркутскую, Ярославскую и Московскую области: они действительно молодцы, нашли средства, выделили. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России