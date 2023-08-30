В уфимской Нижегородке тушат крупный пожар

Сегодня, 30 августа, на пульт главного управления МЧС по Башкирии поступило сообщение о том, что в уфимском микрорайоне Нижегородка на улице Малой Лесозаводской начался пожар.

В настоящее время на месте происшествия работают 39 пожарных и 19 единиц спецтехники. Работа экстренных служб усложняют погодные условия: дует сильный ветер. Тушение продолжается.

Сейчас от огня необходимо защитить стоящие рядом постройки и сооружения, в том числе многоэтажный жилой дом.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.