В Башкирии начинающие бизнесмены могут получить субсидию в размере 350 тысяч рублей

На получение финансовой поддержки в размере 350 тысяч рублей могут рассчитывать жители республики, которые планируют открыть собственное дело в рамках программы адресной социальной помощи на основании соцконтракта. Об этом рассказала замминистра предпринимательства и туризма Башкирии Алиса Гибадуллина в проекте «Салям» телеканала БСТ.
Субсидия полагается гражданам, состоящим на учете в центре занятости населения. Согласно условиям программы, заявитель должен представить проект, бизнес-план и финансовую модель своего дела.
Добавим, в Башкирии в текущем году на поддержку предпринимательства выделено более 2 млрд рублей.