В Башкирии начинающие бизнесмены могут получить субсидию в размере 350 тысяч рублей

На получение финансовой поддержки в размере 350 тысяч рублей могут рассчитывать жители республики, которые планируют открыть собственное дело в рамках программы адресной социальной помощи на основании соцконтракта. Об этом рассказала замминистра предпринимательства и туризма Башкирии Алиса Гибадуллина в проекте «Салям» телеканала БСТ.