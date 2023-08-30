Боксёры из Башкирии привезли две бронзовые медали с чемпионата России

Форум, который проходил в Хабаровске, собрал всех сильнейших спортсменов страны. Сборную Республики Башкортостан представляли четыре боксёра. Хожиакбар Мамаюсупов и Бекхан Исраилов впервые завоевали медали на таком крупном турнире.

Для Хожиакбара Мамаюсупова это была уже третья поездка на чемпионат России по боксу. До этого спортсмен возвращался домой без медалей, а сейчас – с бронзой. Впрочем, всё могло быть и ещё лучше. В полуфинальном поединке он встречался с Максимом Кузнецовым из Кировской области. По итогам трёх раундов судьи отдали победу Мамаюсупову со счётом: 4:1.

Однако вечером того дня, когда Мамаюсупов уже готовился к финалу, пришла неожиданная новость – сторона Максима Кузнецова подала протест на результат полуфинала в главную судейскую коллегию. Итоговое решение было пересмотрено. Рефери удовлетворили протест и присудили победу боксёру из Кировской области – решение непонятное. Ведь Мамаюсупов был уверен в своей чистой победе. По его мнению, он забрал первый и третий раунды.

Одного шага до финала не хватило и другому нашему боксёру – Бекхану Исраилову. Тяжеловес из Башкортостана остановился также на стадии полуфинала. Он уступил Святославу Тетерину из Рязанской области и завоевал бронзовую медаль. Такого результата наша сборная республики не показывала с 2015 года.