Для бизнесменов Уфы пройдет конференция по земельно-имущественным вопросам

Конференция, посвященная вопросам земельно-имущественных отношений для ведения предпринимательской деятельности, пройдет в Уфе 30 августа по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в Министерстве предпринимательства и туризма Башкирии.

Фото №1 - Для бизнесменов Уфы пройдет конференция по земельно-имущественным вопросам

Конференция должна стать своего рода навигатором для бизнеса в данной области, потому как анализ поступающих в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике обращений показывает, что вопросы земельного законодательства являются актуальными для представителей бизнеса.

 Ирина Абрамова, бизнес-омбудсмен РБ 

На конференции будут обсуждать, как построить эффективный диалог между бизнесом и государством, как повысить компетенции предпринимательских структур в сфере земельно-имущественных отношений или урегулировать кадастровые вопросы.

Конференция состоится 30 августа 2023 года в отеле SheratonРlaza Ufa — CongressHotel с 14:00 до 18:00 часов. Зарегистрироваться или получить индивидуальную консультацию можно по телефону +7 (347) 246-46-97. 

Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

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