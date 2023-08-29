Для бизнесменов Уфы пройдет конференция по земельно-имущественным вопросам

Конференция, посвященная вопросам земельно-имущественных отношений для ведения предпринимательской деятельности, пройдет в Уфе 30 августа по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в Министерстве предпринимательства и туризма Башкирии.
На конференции будут обсуждать, как построить эффективный диалог между бизнесом и государством, как повысить компетенции предпринимательских структур в сфере земельно-имущественных отношений или урегулировать кадастровые вопросы.
Конференция состоится 30 августа 2023 года в отеле SheratonРlaza Ufa — CongressHotel с 14:00 до 18:00 часов. Зарегистрироваться или получить индивидуальную консультацию можно по телефону +7 (347) 246-46-97.
Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.