В Башкирии в рамках проекта «Йәшлек House» появятся дополнительные молодежные пространства

В Уфе два года назад открылся «Йәшлек House». Тогда было принято решение об открытии аналогичных молодежных пространств на территории всей республики. Об этом сегодня в своих социальных сетях написал Глава Башкирии Радий Хабиров.

По мнению руководителя региона, подобный формат очень удобен для молодых людей: в одном месте работают все молодежные организации и движения, коворкинги, студия звукозаписи и тематические площадки.

До конца текущего года такие центры появятся в Уфе, Нефтекамске и Учалах. Пока в этих помещениях ведутся ремонтные работы, которые планируется завершить уже в ноябре.

В будущем году молодежные пространства будут открыты в Кумертау и Краснокамском районе – до марта там будет закончен ремонт, уточнил Радий Хабиров.