В Башкирии выбирали лучшие команды по пляжному футболу, волейболу и стритболу

39 команд, более двухсот участников и борьба за победу. В Салавате выбирали лучшие команды по пляжному футболу, пляжному волейболу и стритболу. Мероприятия прошли на городской набережной.

На площадках соревновались профессионалы и игроки-любители. В пляжном футболе выступали только мужчины, всего состязались шесть команд. В пляжном волейболе – одиннадцать мужских и девять женских коллективов.