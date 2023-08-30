Врачи Уфы провели операцию на руке с тотальными повреждениями

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о сложной операции, которая позволила спасти руку 57-летнего пациента. У мужчины выявили тотальное повреждение сухожилий.
Пациент страдал от последствий старого разрыва сухожилий правого плечевого сустава. С момента травмы прошло более 9 месяцев. Последующее восстановление могло стать проблематичным. Всё это время пациент испытывал боль и не мог в полной мере двигать рукой.
Врачи скорой помощи Уфы провели операцию с применением эндоскопической технологии. После нескольких удачных вколов в плечевом суставе успешно прооперированы поврежденные сухожилия с дополнительной пластикой для полноценного восстановления.
Уже через два дня после операции пациент был отправлен на реабилитационное лечение.