Врачи Уфы провели операцию на руке с тотальными повреждениями

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о сложной операции, которая позволила спасти руку 57-летнего пациента. У мужчины выявили тотальное повреждение сухожилий.

Пациент страдал от последствий старого разрыва сухожилий правого плечевого сустава. С момента травмы прошло более 9 месяцев. Последующее восстановление могло стать проблематичным. Всё это время пациент испытывал боль и не мог в полной мере двигать рукой.