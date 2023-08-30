В Башкирии 17-летний водитель без прав катался на внедорожнике отца

В Бирске сотрудники Госавтоинспекции остановили внедорожник «Ланд Крузер 200» для проверки документов. Машиной управлял местный несовершеннолетний житель без водительского удостоверения, рассказал в своих социальных сетях глава ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.

Как выяснилось, молодой человек сел за руль автомобиля, не спросив разрешения у отца, который на тот момент находился в другом районе Башкирии. В отношении молодого человека составлен административный протокол.

Кроме того, в отношении родителей смельчака подготовлен административный материал за неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей и направлен в комиссию по делам несовершеннолетних.