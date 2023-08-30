В Башкирии мужчина убил обидчика своих родителей

Трагический инцидент произошел в Баймаке. Во время распития спиртного 34-летний мужчина убил своего знакомого за то, что тот оскорбил его родителей, сообщает следком республики.
Все случилось в квартире сожительницы убитого. Обвиняемый нанес 56-летнему обидчику своих предков множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. Убийца сбежал из квартиры после того, как хозяйка начала звать на помощь.
На следующий день потерпевшего доставили в больницу, где через две недели он скончался.
Узнав о том, что его приятель умер, он попытался скрыться, после чего был объявлен в федеральный розыск. Но его довольно быстро нашли и задержали в Уфе. Он признал свою вину, уточнили в ведомстве.