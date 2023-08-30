«Помоги собраться в школу»: в Башкирии более 5 тыс. школьников получили помощь

Уже более 5 тысяч школьников получили помощь благодаря акции «Помоги собраться в школу». Она стартовала 1 июля и завершится завтра.

Проект уже 13 лет помогает семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к новому учебному году. Акция организуется Министерством труда и социальной защиты населения. В течение двух месяцев на базе центров «Семья» идет сбор канцелярских товаров, портфелей, спортивной и школьной формы. В Иглинском районе благодаря неравнодушным удалось помочь 20 семьям.