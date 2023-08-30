Крупный пожар в Уфе удалось локализовать

Сегодня в Уфе, на улице Малой Лесозаводской, случился крупный пожар, который тушили 40 человек. Борьба с огнем происходила по повышенному рангу сложности.
На момент прибытия первого пожарного подразделения горели надворные постройки. Тушение было организовано на трех боевых участках с помощью 19 единиц техники. Силы были направлены и на защиту рядом стоящих сооружений, в том числе многоквартирного жилого дома, из которого в целях безопасности пожарные эвакуировали пять человек.
Пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. Известно, что в огне никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося предстоит установить дознавателю МЧС России и эксперту испытательной пожарной лаборатории.