Крупный пожар в Уфе удалось локализовать

На момент прибытия первого пожарного подразделения горели надворные постройки. Тушение было организовано на трех боевых участках с помощью 19 единиц техники. Силы были направлены и на защиту рядом стоящих сооружений, в том числе многоквартирного жилого дома, из которого в целях безопасности пожарные эвакуировали пять человек.